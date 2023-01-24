Нетаниягу все еще занимается «бандитизмом и насилием» — Ольмерт

Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт выступил с резкой критикой Биньямина Нетаниягу, утверждая, что его поведение мотивировано личными соображениями.

Об этом сообщает INN.

«Верховный суд дисквалифицировал Дери, и теперь премьер-министр хочет обмануть суд», — сказал Ольмерт Кан Решет Бет.

«За последние три года он доказал, что его личные интересы важнее блага государства. Биби — тот же Биби, которым он всегда был, используя бандитизм и насилие, чтобы спасти собственную шкуру», — добавил Ольмерт.

Курсор писал, что Нетаниягу выиграл иск о клевете против Эхуда Ольмерта по 1 из 2 пунктов. Биньямин Нетаниягу выиграл иск о клевете против бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, в котором Ольмерт, по сути, назвал Нетаниягу и его семью сумасшедшими. Также судья отклонил просьбу Ольмерта пересмотреть показания Сары Нетаниягу.

Ранее Курсор сообщал, что в Ликуде высказались о возможной отставке Нетаниягу. Гали Бахарав-Миара сказала, что близка к тому, чтобы заставить премьер-министра уйти в отставку из-за нарушения правил конфликта интересов.

Наша редакция писала, что юридический советник не исключают инициирования импичмента Нетаниягу — СМИ. Согласно источникам, юридический советник планирует инициировать процедуру «нивцарут».