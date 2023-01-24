Нетаниягу встретился с королем Иордании

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во вторник, 24 января, совершил визит в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II.

Об этом сообщает Israel National News.

Согласно сообщению, два лидера обсудили региональные вопросы, стратегическое сотрудничество, безопасность и экономическую кооперацию между Израилем и Иорданией, «которое способствует региональной стабильности».

Нетаниягу и Абдалла II также высоко оценили давнюю дружбу и партнерство между Израилем и Королевством.

Как сообщал Курсор, в конце декабря 2022 года король Иордании Абдалла II предупредил новое израильское правительство, чтобы оно не пересекало «красные линии» Иордании в отношении святых мест Иерусалима.

У Абдалла спросили, считает ли он, что статус-кво в Иерусалиме и роль Иордании находятся под угрозой.

«У вас всегда есть те люди, которые будут пытаться продвигать это, и это вызывает беспокойство. Если люди хотят вступить с нами в конфликт, мы вполне готовы. Мне всегда нравится верить, что давайте посмотрим на стакан, как на наполовину полный, но мы установили красные линии, и если люди захотят продвинуть эти красные линии, мы с этим разберемся. Многие люди в Израиле обеспокоены не меньше нас», — говорит Абдалла, не называя имен.

Ранее член террористической организации ХАМАС Халил аль-Хайя предостерег новое израильское правительство от действий в отношении Храмовой горы. По его словам, террористы не позволят разделить мечеть Аль-Акса, а также они следят «за сионистским врагом».

«Курсор» сообщал, что в тюремной службе высказались о переводе палестинских заключенных в тюрьмы Иордании.

Помимо этого раввин Стены Плача заявил, что евреям не нужно одобрение, чтобы находиться в Иерусалиме.