Нетаниягу встретился с Лапидом: что они обсудят

Недавно приведенный к присяге премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир Лапид проводят трансферную встречу.
Об этом сообщает Arutz Sheva.
Политики должны обсудить передачу власти.
Ранее мы рассказывали, что церемония приведения правительства к присяге завершилась, штаб Нетаниягу переезжает в канцелярию премьер-министра.
Также Лапид сделал важное заявление в Кнессете, а после отказался пожать руку Нетаниягу.
«Курсор» сообщал о полном составе нового правительства Нетаниягу.
Помимо этого с обращением к Кнессету выступил Бен-Гвир, пообещав бороться и победить.