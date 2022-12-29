Нетаниягу встретился с Лапидом: что они обсудят

Фото: Miriam Alster/FLASH90

Теперь Лапид будет беседовать с Нетаниягу в качестве лидера оппозиции.

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Автор материала: Рами Мадрих