Нетаниягу встретился с Лапидом: что они обсудят

17:45, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: Miriam Alster/FLASH90

Теперь Лапид будет беседовать с Нетаниягу в качестве лидера оппозиции.

Недавно приведенный к присяге премьер-министр Биньямин Нетаниягу и лидер оппозиции Яир Лапид проводят трансферную встречу.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Политики должны обсудить передачу власти.

Ранее мы рассказывали, что церемония приведения правительства к присяге завершилась, штаб Нетаниягу переезжает в канцелярию премьер-министра.

Также Лапид сделал важное заявление в Кнессете, а после отказался пожать руку Нетаниягу.

«Курсор» сообщал о полном составе нового правительства Нетаниягу.

Помимо этого с обращением к Кнессету выступил Бен-Гвир, пообещав бороться и победить.

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