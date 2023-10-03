Верховный лидер Ирана Хаменеи сделал язвительное заявление в адрес Израиля

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страны, стремящиеся к нормализации отношений с Израилем, "делают ставку на проигравшую лошадь".

Об этом сообщило сегодня во вторник информационное агентство "Рейтер".

«Четкая позиция Исламской Республики заключается в том, что страны, которые делают ставку и соглашаются на нормализацию отношений с Израилем, проиграют», — подчеркнул он.

Тем временем переговоры о мирном соглашении между Израилем и Саудовской Аравией при посредничестве США продолжаются и могут быть подписаны в начале следующего года. Саудовцы проявляют гибкость в вопросе уступок палестинцам - в обмен на обязательство США защитить королевство в случае нападения.

Напомним, около полутора недель назад премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что «мы находимся на пороге исторического прорыва к миру между Израилем и Саудовской Аравией». Американские СМИ заявили, что соглашение должно быть подписано в ближайшие месяцы - иначе оно будет отложено на несколько лет.

Около недели назад министр туризма Хаим Кац приземлился в Саудовской Аравии в рамках исторического и беспрецедентного визита израильского министра в королевство. Согласно сообщению министерства туризма, министр Кац отправился со своей делегацией в Эр-Рияд, чтобы принять участие в конференции Туристической организации ООН (ЮНВТО).

Кроме того, мы сообщали, что министр связи Шломо Кари показал, как отмечает Суккот в Саудовской Аравии, и вызвал трепет у израильтян. Он стал вторым израильским министром, прибывшим в страну с официальным визитом.