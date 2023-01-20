Нетипично для сезона: синоптики рассказали о погоде на выходные

Температура поднимется и будет выше, чем обычно в этом сезоне.

Завтра, 21 января, погода сохранится ясной. Хотя будет небольшое понижение температуры на прибрежной равнине, в низменностях и на юге страны, температура по-прежнему будет немного выше, чем обычно для сезона.

В воскресенье по-прежнему будет ясно, ожидается небольшое повышение температуры и будет жарче, чем обычно для сезона. На севере страны будут дуть сильные ветры.

Никаких реальных изменений в понедельник не ожидается, кроме усиления волн в Средиземном море, которые будут опасны для купания.

Вторник также по-прежнему будет теплее, чем обычно для этого сезона, но средиземноморские волны ослабнут.

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