Новая оппозиция начала «мирные переговоры»: какие шаги предприняты

Оппозиционные партии пытаются примириться после распрей после выборов, чтобы противостоять приходу к власти правого правительства.

Оппозиционные партии провели примирительные «переговоры о мире» в последние несколько дней после того, как их лидеры раскритиковали друг на друга по поводу результатов выборов в Кнессет 25-го созыва, на которых победил правый блок.

Об этом сообщает «Исраэль ха-йом».

Согласно сообщению, такие переговоры о примирении велись по телефону между уходящим премьер-министром Яиром Лапидом, министром обороны Бени Ганцем и между депутатами от оппозиции.

Предысторией «мирных переговоров» стали события прошлой среды в Кнессете, в ходе которых выявились внутренние разногласия по поводу распределения должностей в Кнессете. Например, должностные лица «Еш Атид» обнаружили, что председатель Организационного комитета депутат Кнессета Йоав Киш («Ликуд») предоставил больше мест в комитете фракции «Синие и белые», что привело к спору между «Еш Атид», второй по величине партией в Кнессете, и партия «Национальный союз», частью которой являются «Синие и белые».

Был также спор между депутатом Кнессета Боазом Топоровским («Еш Атид») и депутатом Кнессета Ахмедом Тиби от «Хадаш-Таал», в котором Топоровский обвинил Тиби в заключении сделки с партией «Ликуд» для получения должности вице-спикера Кнессета.

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