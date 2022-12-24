Новая сеть быстрого питания запускает в Израиле сорок кафе

Израильская группа FOX должна будет оплатить владельцам бренда из Великобритании процент с дохода.

Группа Fox-Wizel заявила о подписании договора об открытии в Израиле кафе известной британской сети Pret à Manger.

Компании FOX принадлежат популярные в Израиле бренды одежды и магазины товаров: Fox, Fox Home, American Eagle, Mango. Далее FOX решила охватить рынок заведений быстрого питания.

Скоро в Израиле откроются филиалы всемирной сети кафе Pret à Manger, которые по концепции схожи с Aroma и другими кафе.

Израильская группа FOX должна будет оплатить владельцам бренда из Великобритании процент с дохода. По предварительному соглашению, компания получила права на 10 лет, в течение которых сможет открыть 40 кафе по всему Израилю. В случае успеха бизнес-проекта компании оговорили возможность продления контракта еще на 10 лет.

В Англии сейчас существует больше 250 таких кафе, несколько десятков в США, во Франции около 30 в районе Парижа. Всемирная сеть включает около 600 таких кафе в разных странах.

Ранее Курсор писал, что озвучены данные касательно соотношения госдолга и ВВП Израиля.

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