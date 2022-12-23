С израильского алмазного магната сняты обвинения в отмывании денег

Бени Штайнмец, осужденный за коррупцию в Швейцарии, выплатит 17 миллионов шекелей в рамках гражданского соглашения с прокуратурой о конфискации имущества.

Израильские власти сняли все уголовные обвинения с Бени Штайнмеца, франко-израильского миллиардера, подозреваемого в отмывании денег. Вместо этого было достигнуто соглашение о «финансовом урегулировании».

Об этом сообщает The Times of Israel.

Издание напоминает, что соучредитель горнодобывающей компании Beny Steinmetz Group Resources был задержан в августе 2017 года, а затем освобожден в рамках расследования об отмывании денег.

«В общей сложности 17 миллионов шекелей (4,8 миллиона долларов США) … будут конфискованы в рамках гражданского соглашения о конфискации в соответствии с законом об отмывании денег», — говорится в заявлении израильской прокуратуры.

Отмечается, что сделка с налоговыми органами Израиля «положит конец спору» со Штайнмецем.

«Магнат, сколотивший состояние в алмазной отрасли, уже давно фигурирует в ежегодном списке самых богатых людей Израиля, который составляется журналом Forbes», — говорится в материале.

В заявлении адвокатов Штайнмеца говорится, что соглашение показало, что обвинения против их клиента были «необоснованными».

«Более 10 лет он находится в центре международной кампании против его репутации и неподкупности», — заявили юрписты.

Хотя израильские власти сняли свои обвинения, Штайнмец все еще ждет результатов апелляционной заявки на обвинительный приговор в связи с коррупцией в Швейцарии.

Как сообщал Курсор, пять израильских компаний, которые все еще сотрудничают с крупной российской алмазной компанией «алроса», чтобы обойти санкции и продать ее продукцию на Запад, помогают путину* финансировать его пропитанную кровью войну с Украиной.

Также Курсор писал о том, что миллиардер Лев Леваев был задержан полицией для допроса по подозрению в совершении налоговых правонарушений и отмывании денег.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!