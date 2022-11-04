Новое правительство может нацелиться на израильский рынок аренды жилья- СМИ

Аренда дома в Израиле может быть болезненным опытом. Стандартного договора аренды не существует, и владельцы могут требовать всевозможных (разумных и необоснованных) гарантий в зависимости от имущества и своего темперамента. Аренда также является краткосрочной, обычно всего на год (с возможностью продления еще на год).

Это нерегулируемый рынок, который в значительной степени благоприятствует частным владельцам (потенциально до 13% израильтян), которые теоретически могут увеличить арендную плату на любой процент и выселить даже хороших арендаторов, чтобы обеспечить более высокую арендную плату. Это связано с тем, что спрос на рынке жилья намного превышает предложение, а цены на многие из них не соответствуют действительности. Об этом сообщает The Times of Israel.

На рынке аренды почти нет такой основы, которая бы эффективно защищала интересы обеих сторон. На короткое время появились надежды на Закон о справедливой аренде, который Кнессет принял в 2017 году. Первоначально его продвигал бывший член парламента от Аводы Став Шафир, который в 2011 году помог возглавить массовые летние протесты против жилья и стоимости жизни.

Закон не вмешивался в рынок, но надеялся обеспечить баланс и справедливые условия для арендаторов. Это не распространяется на всю аренду, и правоприменение было очень ограниченным. ּОсновываясь на подробностях, которые регулярно публикуются на сайте Facebook, посвященном разоблачению плохих практик на рынке аренды в Тель-Авиве, даже идея базового минимального состояния сдаваемой в аренду недвижимости далеко не универсальна и борьба за то, чтобы найти достойное жилье за ​​реальную арендную плату, является повседневной реальностью.

В начале этой избирательной кампании некоторые молодые арендаторы пытались сплотить людей, чтобы их голоса были услышаны политиками, и получить обязательства по созданию более доступного рынка жилья. На бульваре Ротшильда в Тель-Авиве установили несколько палаток. Кампания в социальных сетях собрала десятки тысяч подписчиков, но собрание в Тель-Авиве собрало всего 2 500 человек. В 2011 году 400 000 человек вышли на улицы в разгар движения за социальную справедливость, и даже тогда проведенные реформы были минимальными.

Когда политики говорят о жилье, их внимание сосредоточено на строительстве новых домов, многие из которых выкуплены инвесторами и впоследствии сданы в аренду. По оценкам Министерства жилищного строительства, даже в рамках национальных жилищных программ, которые предлагают субсидированные покупки («Мехир Ламиштакен» и совсем недавно «Мехир Матара»), 36% тех, кто купил квартиру по одной из схем, сдают ее в аренду.

Выступая перед своими сторонниками, поскольку результаты выборов показали, что он, вероятно, одержит победу в начале среды, лидер «Ликуда» Биньямин Нетаниягу дважды упомянул снижение стоимости жизни в качестве одного из своих приоритетов. Решение проблемы рынка аренды может быть одним из способов сделать это.

С 2014 года особое внимание уделяется стимулированию включения долгосрочной аренды квартир в проекты новостроек. Всего несколько месяцев назад была введена новая структура, чтобы попытаться увеличить количество доставляемых в рамках новых проектов сборки. Это включает в себя крупные налоговые льготы для застройщиков, а для потенциальных арендаторов — аренду, которая предлагает до 15 лет непрерывности в квартире. Недавно объявленные планы строительства в Рамле, Беэр-Яакове, Ашдоде, Рамат-Гане и Иерусалиме, а также предложенная застройка в Кирьят-Гате направлены на включение нестандартных домов в проекты, которые получают одобрение.

Большинство арендодателей в Израиле являются частными лицами, и их условия могут сильно различаться. Одним из основных требований является арендный депозит, который поступает на их личный счет, и его может быть трудно вернуть. Иногда требуются поручители или копии зарплат. Как правило, может не быть ясности в отношении того, кто и за что отвечает, когда что-то ломается или нуждается в ремонте, и большинство людей не обращаются за юридической проверкой договоров аренды. Наиболее актуально то, что арендаторы из года в год мало уверены в уровне или непрерывности арендной платы, что приводит к нестабильности жилья — особенно важному фактору для менее мобильных арендаторов, таких как пожилые пары или люди с маленькими детьми.

Согласно последним данным CBS, сейчас в Израиле инфляция арендной платы растет на 8% в месяц для новых арендодателей.

Падение стоимости ипотечных кредитов уже указывает на то, что покупателей стало меньше. Рост стоимости жизни означает, что меньше денег можно инвестировать в недвижимость для сдачи в аренду. Сильный шекель влияет на покупки в долларах или фунтах, повышая цены для международных инвесторов. Эти факторы могут означать, что на рынке появится меньше новых арендных объектов.

Эксперты отмечают, что постоянный рост цен на жилье также означает, что число людей, желающих арендовать жилье, будет расти. И реформирование рынка аренды давно назрело.

Ранее Курсор писал, что в Израиле подорожало страхование жилья. Решение проблемы в области страхования жилья требует создания системы, способной проверить состояние зданий.

150 миллионов шекелей: в Тель-Авиве продан участок у моря. Парковка в Тель-Авиве площадью 750 квадратных метров была продана под застройку 2 200 квадратных метров для 20 квартир.

Курсор сообщал, что Центральное статистическое бюро Израиля опубликовало данные за июнь-август текущего года, которые показали, что в стране продолжается снижаться спрос на новую недвижимость.

Напомним, что цены на квартиры в сентябре выросли на 1,9%, показав по сравнению с прошлым годом увеличение цены 19,0%. Резкий рост процентной ставки не смог остановить движение цен.