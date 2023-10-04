Нововведения Бен-Гвира — в ПА выступили со срочным требованием к мировой общественности

Заявление ПА стало реакцией на просьбы Бен-Гвира принять меры по изменению условий содержания палестинских заключенных.

МИД Палестинской автономии опубликовал сегодня в среду требование о срочном международном и американском вмешательстве, чтобы «прекратить террор» Бен-Гвира против заключенных-террористов.

Об этом сообщается на сайтах арабских информационных агентств.

Требование министерства иностранных дел ПА связывают с работой министра национальной безопасности Израиля по изменению условий содержания палестинских заключенных. Например, в предыдущем месяце Бен-Гвир поручил ШАБАСу ограничить посещения семей заключенных из Иудеи и Самарии до одного раза в два месяца вместо одного раза в месяц.

Кроме того, Бен-Гвир потребовал отключить телевидение в тюрьмах и сделать так, чтобы заключенные из какой-либо террористической группировки не находились вместе в одной камере. Эти две вещи были определены в системе безопасности как "взрывоопасные".

Эти требования присоединились к предыдущим шагам министра, который распорядился закрыть пекарни по производству питы в тюрьмах строгого режима.

Позже он также сообщил, что для заключенных-террористов будет установлено ограничение по времени нахождения в душе, чтобы вода прекращалась через четыре минуты.

Кроме того, Бен-Гвир принял поправку к Закону об административном освобождении террористов, чем он исключил возможность досрочного освобождения террористов из мест лишения свободы.

Таким образом, террористы не смогу выйти из тюрьмы, что является частью политики министра, направленной на ухудшение условий содержания террористов в тюрьмах.

Это решение последовало за тем, как ранее в этом году ответственные государственные органы освободили несколько сотен террористов из-за нехватки места в тюрьме. Теперь это положение отменено.

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