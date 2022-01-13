В Кирьят-Малахи произошел пожар: женщина и пятилетний ребенок находятся в тяжелом состоянии

40-летняя женщина и пятилетний ребенок пострадали от вдыхания дыма при пожаре в квартире на третьем этаже восьмиэтажного дома на бульваре Бен-Гурион в Кирьят-Малахи.

Сообщается, что в результате произошедшего пожара еще как минимум три человека – 40-летний мужчина, мальчик 10 лет и девочка 13 лет – были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Все пятеро пострадали от вдыхания дыма.

Об этом пишет новостное интернет-издание «Детали», со ссылкой на пресс-службу скорой помощи (МАДА).

Известно, что сигнал по номеру 101 поступил в 00:14.

После того как пожарные смогли совладать с огнем, парамедики обнаружили на месте пожара пятерых пострадавших. Двое из них – 40-летняя женщина и пятилетний ребенок – были без сознания. Они были госпитализированы и сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что два офицера ЦАХАЛ были убиты вчера ночью в ходе перестрелки в долине реки Иордан.

В ночь на четверг два офицера были застрелены солдатами по причине ошибки идентификации вблизи тренировочной базы Наби-Муса в долине реки Иордан.

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