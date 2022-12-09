Новые полномочия Бен-Гвира погубят израильскую полицию — офицеры

Вслед за публикацией нового законопроекта партии «Оцма Иегудит», ао кторому Итамар Бен-Гвиром радикально изменит положение дел в полиции группа отставных офицеров израильской полиции опубликовала гневное обращение.

Об этом сообщает Israelinfo.

В своем заявлении они указали: «С глубокой скорбью мы объявляем о безвременной кончине израильской полиции. Мы будем сопровождать ее в последний путь во вторник 13.12.22 в 14:00 на кладбище Кнессета Израиля в Иерусалиме»

Именно 13 декабря должен быть принят “закон Бен-Гвира”.

Расширенные полномочия Бен-Гвира спровоцировали возмущение и вызвали бурю негатива среди сотрудников полиции, как действующих так и тех, кто уже в отставке. По этому закону комиссар полиции лишается своей основной роли, а израильская полиция становится больше политической организацией, чем правоохранительной. Таким образом полиция превращается в рычаг контроля населения, как в тоталитарных странах.

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир может получить беспрецедентные полномочия над полицией. Новый законопроект возлагает ответственность за политику на руководителя «Оцма Иегудит», а не на комиссара полиции.

Уже сообщалось, что Бен-Гвир и Левин представят законопроект, который произведет революцию в израильской полиции. Секретариат Кнессете представил 8 декабря двухстраничный законопроект, который существенно изменит отношения между политиками и полицией.

Ранее стало известно, что комиссар полиции Коби Шабтай принял участие в бат-мицве дочери председателя «Оцма Иегудит» Итамара Бен-Гвира. Там он поддержал политика в качестве кандидата на пост министра национальной безопасности.

Курсор также сообщал, что Гафни предложил возрождение существовавшей во времена царя Давида системы разделения военной службы и изучения Торы. По его словами, «половина должна служить в ЦАХАЛе, половина изучать Тору».