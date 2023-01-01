Новый министр туризма во время вступления в должность сделал важное заявление

По словам Хаима Каца, министерство, в частности, направит ресурсы на развитие туризма в Иудее и Самарии.

Каждая израильская семья должна «наслаждаться красотой земли и получать ответ в соответствии со своими личными экономическими возможностями».

Об этом во время церемонии вступления в должность сказал новый министр туризма Хаим Кац, сообщает inn.co.il.

Он, в частности, пообещал что возглавляемое им ведомство будет «работать над улучшением инфраструктуры и увеличением предложения вариантов размещения».

Также Кац выразил свое удовлетворение офисом, который он запросил и получил.

«Офис играет центральную роль в укреплении экономики и продвижении прекрасного лица Израиля. Наша цель — достичь новых высот, каждый бюджет должен быть реализован. … Мы должны продолжать улучшать обслуживание как иностранных, так и израильских туристов», — сказал назначенный министр.

Кроме того, Кац заявил, что направит ресурсы на развитие туризма в Иудее и Самарии.

«Мы будем инвестировать в области, которым, возможно, до сих пор не уделялось должного внимания. Например, наша местная Тоскана в Иудее и Самарии», — подчеркнул министр.

Как сообщал Курсор, Хаим Кац является самым великовозрастный министром в новом правительстве Биньямина Нетаниягу. Ему 75 лет. Средний возраст министров 37-го правительства — 53 года. Самый молодой министр — Ицхак Вассерлауф («Оцма-Иегудит») — министр по развитию Негева и Галилеи. Ему 30 лет. Он же — самый молодой депутат кнессета 25-го созыва.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм» и назначенный министром финансов Бецалель Смотрич говорит, что его партия стремится расширить личную свободу, привести экономику и судебную систему в большее соответствие с США.