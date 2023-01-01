Ситуация со строительством в Иудее и Самарии: министр Гольдкнопф выступил с заявлением

Новый министр жилищного строительства сказал: «Мы поможем израильтянам переехать в Иудею и Самарию».

Вступающий в должность министр строительства и жилищного строительства Ицхак Гольдкнопф взял на себя обязательство относительно строительства в Иудее и Самарии.

«Мы будем помогать нашим братьям, которые обустраиваются в Иудее и Самарии, и, как я видел во время своих визитов туда накануне выборов, часть решения жилищного кризиса лежит в этих районах», — сказал Гольдкнопф, добавив: «Точно так же, как главное, наша обязанность — помочь им улучшить их личную безопасность, что является гарантией их дальнейшего проживания и развития».

Напомним, что глава «Яадут а-Тора» Ицхак Гольдкнопф до своего назначения министром заявил, что он не видит никакого жилищного кризиса в стране.

“Я до сих пор мало что знаю о министерстве жилищного строительства, поэтому я не знаю, действительно ли существует жилищный кризис”, – сказал Гольдкнопф на конференции, организованной новостным сайтом Walla.

Он добавил: “Судя по тому, что я вижу, вокруг идет строительство”.

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