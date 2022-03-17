Новый опрос: 72 процента арабов не поддерживают права ЛГБТ

Опрос, проведенный для Хайфской конференции по политике и арабскому обществу, которая состоится на следующей неделе, показывает, что менее 20 процентов арабов решительно поддерживают предоставление прав ЛГБТ.

Опрос также показывает, что только 44% арабов удовлетворены членством РААМ в правительстве, а Ахмед Тиби считается тем, кто лучше всего продвигает интересы арабского гражданина. Однако на данном этапе широкие слои арабской общественности следят за действиями РААМ в коалиции и считают, что на этом этапе они все еще не демонстрируют значительных достижений. Об этом передает доктор Мухаммад Халайла из Хайфского университета, один из редакторов опроса.

Хайфская конференция по политике и арабскому обществу является совместным мероприятием Хайфского университета, Израильского института демократии и Фонда «Новый Израиль». Опрос, который будет полностью представлен на конференции, провели исследователи из Школы политических наук Хайфского университета. Они рассматривали различные аспекты, связанные с идентичностью, политикой и социальными проблемами арабской общественности Израиля.

Хотя опрос показывает, что большинство арабской общественности заинтересовано в партнерстве арабских партий в правительстве, он также показывает, что нет особого энтузиазма в отношении достижений РААМ, и такой же процент полагает, что он будет укрепляться в предстоящие выборы.

Гораздо меньший процент, всего 31%, почувствовал положительные изменения в статусе израильских арабов за последний год, и только 36% ожидают, что их положение улучшится в будущем. Из 28%, заявивших, что голосование на предстоящих выборах не имеет значения, и около одной пятой изменит свое мнение, если РААМ поспособствует переменам в положении арабских граждан.

Что касается социальных вопросов, подавляющее большинство арабов поддерживают равные права между женщинами и мужчинами, причем около 88% в значительной или очень большой степени поддерживают такое равенство. Напротив, 72% вообще не поддерживают предоставление прав ЛГБТ-сообществу и еще 9,5% поддерживают его в незначительной степени.

Напомним, что лидеры ХАМАСа и Палестинского исламского джихада (PIJ) в среду призвали к эскалации борьбы с Израилем, особенно в Самарии и Иудее, а также в Иерусалиме, вплоть до «освобождения Палестины».