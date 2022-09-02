Ножевой теракт возле Кирьят-Арбы: первые подробности

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о ножевом нападении возле населенного пункта Кирьят-Арба.
Нападавший ликвидирован.
На данный момент известно об одном пострадавшем. Это 20-летний израильтянин. У него проникающее ножевое ранение шеи.
Опубликованы первые фото и видео с места происшествия:
На втором видео показано, как тело террориста завернули в фольгу.
Фельдшер МАДА сказал: «Когда мы прибыли на место, мы объединились с военно-медицинскими силами и оказали медицинскую помощь раненому, который получил ножевое ранение и был в полном сознании. Мы продолжили лечение, включавшее перевязку и остановку кровотечения. Он был в стабильном состоянии. Его доставили для дальнейшего лечения в больницу в Иерусалиме».
Сразу же после инцидента вспыхнули столкновения между силами ЦАХАЛа и между палестинцами, которые были в этом районе.
Ранее мы писали, что в пятницу, 2 сентября, на пляже Палмахим в центре Израиля потерял сознание 70-летний мужчина. Его забрали в медицинское учреждение в критическом состоянии.
Напомним также, что сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.