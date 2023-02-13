Образовалась пробка: демонстранты перекрыли въезд в Бен-Гурион

Сегодня сотни сотрудников различных предприятий выходят на протесты.

В понедельник, 13 февраля, в Израиле начинаются массовые протесты. Демонстранты, выступающие против судебной реформы, предложенной правительством Биньямина Нетаниягу, уже перекрыли въезд в аэропорт «Бен-Гурион».

Об этом сообщается на Telegram-канале «Израильские трудовыебудни».

Выезд закрыт со стороны шоссе номер1, там уже образовалась большая пробка, которая стремительно увеличивается, учитывая плотный утренний трафик.

Водителям рекомендуют пользоваться старым въездом в аэропорт со стороны «Аэропорт-сити» или поездом.

«Курсор» писал ранее, что оппозиция объявила понедельник, 13 февраля, днем «всеобщей забастовки». В штабе противодействия судебной реформе заявили, что это правительство стало преступным и незаконным. Над ним развевается черный флаг.

Еще мы писали, что 56 экономистов из ведущих университетов США предупредили в открытом письме, что изменения в судебной системе Израиля, предложенные новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, будут иметь негативные последствия для экономики.

Напомним, что более 70 местных органов власти объединились, чтобы призвать к диалогу между обеими сторонами спора по поводу запланированной правительством судебной реформы.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.