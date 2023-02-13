Американские экономисты подписали письмо против судебной реформы в Израиле

Представители высокотехнологичного сектора Израиля опасаются, что инвесторы с меньшей охотой будут инвестировать в Израиль, если будут приняты судебные реформы.

56 экономистов из ведущих университетов США предупредили в открытом письме, что изменения в судебной системе Израиля, предложенные новым правительством премьер-министра Биньямина Нетаниягу, будут иметь негативные последствия для экономики.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Многие израильские экономисты в открытом письме, к которому присоединились некоторые из нас, выразили обеспокоенность тем, что такая реформа негативно повлияет на израильскую экономику, ослабив верховенство закона и тем самым сдвинув Израиль в направлении Венгрии и Польши», — говорится в письме.

В письме отмечалось, что письмо подписали лауреаты Нобелевской премии по экономическим наукам; действующие или бывшие президенты Американской экономической ассоциации, Американской финансовой ассоциации и/или Американской ассоциации права и экономики; обладатели призов Fischer Black, John Bates Clark и/или BBVA Foundation; члены Национальной академии наук и/или Американской академии искусств и наук; И/или лица, ранее занимавшие должности главного экономиста Всемирного банка, председателя Совета экономических консультантов или главного экономиста Международного валютного фонда.

«Сильная и независимая судебная система является важнейшей частью системы сдержек и противовесов. Ее подрыв нанесет ущерб не только демократии, но и экономическому процветанию и росту», — говорится в письме.

Израильский сектор высоких технологий выступил против судебной реформы. Некоторые представители высокотехнологичного сектора Израиля опасаются, что инвесторы будут более неохотно вкладывать свои деньги в Израиль, если будут приняты судебные реформы.

«Боюсь, что если инвесторы не уверены в защите Израилем верховенства закона, включая права собственности и возможность обратиться в суд в случае спора, они будут гораздо более неохотно вкладывать средства», — Бен Рабиновиц, управляющий партнер и основатель израильской венчурной компании Amiti Ventures.

«Бизнес нуждается в системе сдержек и противовесов, а также в последовательном верховенстве закона. Когда вся власть принадлежит правительству, вы как независимый бизнес больше не защищены и не обладаете той предсказуемостью, которая вам нужна», — говорит он.

Ранее Курсор писал, что семь израильских лауреатов Нобелевской премии высказались по поводу судебной реформы. Ученые написали письмо премьер-министру Биньямину Нетаниягу, президенту Ицхаку Герцогу и президентам израильских университетов.

Как сообщал Курсор, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что заявления некоторых политиков, юристов и судей о том, что судебная реформа Левина положит конец демократии в Израиле, необоснованны.

Ранее Курсор писал о том, что 4 января новый министр юстиции Ярив Левин сделал ранее обещанное заявление о реформе, которую твердо намерен продвигать в израильской системе правосудия.

Также мы информировали о том, что бизнес-сектор обеспокоен политизацией судебной системы Израиля.

Более трети израильтян опасаются гражданской войны из-за судебной реформы — опрос. Около 60% израильтян считают, что судебная система приведет к росту насилия в стране.

Курсор также сообщал, что оппозиция объявила следующий понедельник днем «всеобщей забастовки».