Судебная реформа: более 70 местных органов власти выступили с заявлением

Более 70 местных органов власти объединились, чтобы призвать к диалогу между обеими сторонами спора по поводу запланированной правительством судебной реформы.
Об этом пишет The Times of Israel.
Отмечается, что среди лидеров инициативы местных властей — Одед Ревиви, мэр Эфрата, одного из крупнейших израильских поселений в Иудее и Самарии.
Ревиви сказал, что он лично поддерживает законодательные усилия, направленные на резкое ослабление Верховного суда и обеспечение политического контроля над назначением судей. При этом он видит необходимость дискурса с теми, кто выступает против этого, «ради общественного блага и единства».
Как сообщал Курсор, президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением к израильтянам по поводу судебной реформы.