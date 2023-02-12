Судебная реформа: более 70 местных органов власти выступили с заявлением

21:13, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: Pixabay

Среди лидеров инициативы есть сторонники плана правительства по усовершенствованию правовой системы.

Более 70 местных органов власти объединились, чтобы призвать к диалогу между обеими сторонами спора по поводу запланированной правительством судебной реформы.

Об этом пишет The Times of Israel.

Отмечается, что среди лидеров инициативы местных властей — Одед Ревиви, мэр Эфрата, одного из крупнейших израильских поселений в Иудее и Самарии.

Ревиви сказал, что он лично поддерживает законодательные усилия, направленные на резкое ослабление Верховного суда и обеспечение политического контроля над назначением судей. При этом он видит необходимость дискурса с теми, кто выступает против этого, «ради общественного блага и единства».

Как сообщал Курсор, президент страны Ицхак Герцог выступил с обращением к израильтянам по поводу судебной реформы.

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