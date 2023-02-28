«Очень негативная вещь»: Щаранский рассказал о трудностях Нетаниягу в коалиции

Бывший министр в правительствах во главе с Нетаниягу и бывший глава Еврейского агентства Натан Щаранский дал обширное интервью The Times Israel на тему судебной перестройки.

Он заявил, что для Нетаниягу это «очень проблематичное правительство».

«Нетаниягу впервые оказался левым, крайне левым, в правительстве по вопросам политики, религии и государства. Он религиозно и политически слева, а остальная часть правительства справа от него. Это крайне ограничивает его пространство для маневра. Во-вторых, он настолько зависим от своих партнеров по коалиции… Я не говорю об этом как о положительном факте. Я говорю это как очень негативную вещь», — сказал он.

Как следствие, сказал Щаранский, «мы видим, что есть ряд крайних требований, против которых он не готов сопротивляться: Предоставление [Бецалалю] Смотричу прав в минобороны. Позволить [Итамару] Бен-Гвиру, а не комиссару полиции, взять на себя ответственность за полицейские расследования. Это почти меняет правила игры, и я не знаю, понимают ли люди, насколько это проблематично. Я не думаю, что Нетаниягу верит в это. Он соглашается на это, чтобы сохранить эту коалицию в целости».

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