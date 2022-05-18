Один из самых узнаваемых домов Тель-Авива выставлен на аукцион

Один из первых 66 домов Тель-Авива, построенный Мордехаем Вейссером и его женой Ханной, был выставлен на аукцион со стартовой ценой в 40 миллионов шекелей.

Историческое здание на улице Лилиенблюм 13 в Тель-Авиве выставлено на продажу его владелицей, иностранной гражданкой, желающей заработать на недвижимости на самом востребованном рынке недвижимости Израиля.

Базовая цена была установлена на уровне 40 миллионов шекелей (чуть менее 12 миллионов долларов), или 105 тысяч шекелей за квадратный метр здания площадью 378 квадратных метров, хотя участок включает в себя еще 537 квадратных метров сада и территории.

Здание было заложено в 1909 году, в тот же год, когда Тель-Авив был основан как город. Это был один из первых 66 домов на земле, выделенной для нового района под названием Ахузат Баит, что означает «Дом-усадьба» или «Усадьба», который позже стал Тель-Авивом.

Мордехай Вейссер и его жена Ханна эмигрировали из Украины в 1905 году на территорию, которая тогда еще входила в состав Османской империи, и стали частью группы первопроходцев Тель-Авива. Когда были выделены участки в первой части города, они построили дом по адресу Лилиенблюм, 13 в так называемом «эклектическом стиле», разработанном строительным подрядчиком Самуэлем Уилсоном. Хотя эклектика менее известна, чем стиль Баухаус, она была параллельным архитектурным направлением, которое объединяло в одном здании элементы многих различных культур.

Курсор ранее писал, что в Тель-Авиве увеличили стоимость парковки. Муниципальная комиссия Тель-Авива поднимает в два раза стоимость оплаты парковок для всех не жителей города. Кроме того, скоро будет введена оплата въезда в город.