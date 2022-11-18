Одна из крупнейших молочных ферм страны объявила о возможном прекращении производства

19:25, Сегодня
Новости Израиля
молоко в кувшине фото
Фото: canva.com

Пятая по величине молочная ферма Израиля заявляет, что немедленно прекратит работу, если переговоры с банком не увенчаются успехом.

Молочная ферма Ramat Hagolan, пятая по величине в Израиле, в четверг объявила о том, что может прекратить производства молочных продуктов, сообщает Israel Hayom. 

Молочная ферма, расположенная на Голанских высотах, заявила, что ее решение связано с финансовыми трудностями.

По словам молокозавода, предпринимаются попытки договориться с банком, но если попытки не увенчаются успехом, молочный завод будет вынужден немедленно закрыться.

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