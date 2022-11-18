Одна из крупнейших молочных ферм страны объявила о возможном прекращении производства

Пятая по величине молочная ферма Израиля заявляет, что немедленно прекратит работу, если переговоры с банком не увенчаются успехом.
Молочная ферма Ramat Hagolan, пятая по величине в Израиле, в четверг объявила о том, что может прекратить производства молочных продуктов, сообщает Israel Hayom.
Молочная ферма, расположенная на Голанских высотах, заявила, что ее решение связано с финансовыми трудностями.
По словам молокозавода, предпринимаются попытки договориться с банком, но если попытки не увенчаются успехом, молочный завод будет вынужден немедленно закрыться.
После этого объявления Молочный совет обратился к ответственному по закону за регулирование молочной промышленности с просьбой немедленно разрешить проблему. В то же время генеральный директор Совета Ицик Шнайдер обратился к руководству «Тнувы» с просьбой, чтобы молочный гигант приложил максимум усилий для увеличения производства контролируемого молока для питья, чтобы не допустить дефицита.
«К сожалению, трудная реальность, с которой сталкиваются молочные фермеры и молочные фермы, выражается сегодня вечером в конкретной форме, поскольку производитель продуктов питания, на котором работают сотни людей и и который предлагает доход поставщикам на периферии, вынужден прекратить свою деятельность», — Исраэль Хайом цитирует слова Шнайдера.
Исраэль Хайом процитировал компанию: «Как и другие компании отрасли, резкое повышение цен на сырье вместе с ростом цен на сырое молоко и себестоимостью производства затрудняют производство молока».