Экономика Израиля выросла в третьем квартале

Центральное статистическое бюро заявило, что за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2022 года, экономика Израиля выросла на 5,8%, превысив ожидания аналитиков.

Согласно данным Центрального статистического бюро, ВВП Израиля вырос на 2,1% в годовом исчислении в третьем квартале 2022 года. Это оказалось выше ожиданий аналитиков, поскольку агентство Bloomberg сообщило, что средний прогноз аналитиков по росту в третьем квартале составил 1,6%.

Экономика Израиля выросла на 5,8% за 12 месяцев, закончившихся в сентябре 2022 года, и в четвертом квартале должна вырасти лишь на небольшую величину, чтобы превзойти прогноз Банка Израиля о росте ВВП на 6% в 2022 году.

Израиль имеет самый высокий рост ВВП из 12 стран ОЭСР с 5,8% по сравнению с 1,8% в США, 1,1% в Германии, 3% в Южной Корее и 3,1% в Швеции. Только Португалия приближается к Израилю с годовым ростом ВВП на 4,9% за последние 12 месяцев.

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