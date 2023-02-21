Одному из лидеров Исламского джихада вынесен приговор

Арест Бассама аль-Саади в августе 2022 года привел к операции «Рассвет».

Вынесен приговор лидеру «Исламского джихада» в Самарии Бассаму аль-Саади.

Об этом сообщает Kanal7.

По информации СМИ, террорист был приговорен к 22 месяцам тюремного заключения.

Как сообщал Курсор, в начале августа 2022 года солдаты ЦАХАЛа задержали лидера террористической организации «Исламский джихад» в Самарии Бассама аль-Саади. В Дженине до этого прошла перестрелка. Вместе с аль-Саади был арестован его зять Ашраф Эльджада, освобожденный заключенный.

Террористы в Газе отреагировали практически моментально. Они заявили, что готовы ответить силой. Был зафиксирован неудачный запуск ракеты в сторону Израиля. ЦАХАЛу пришлось дополнительно развернуть комплексы ПВО на юге Израиля.

Позже мы информировали о том, что лидер «Исламского джихада» Зиад аль-Нахала обвинил Израиль в уклонении от обязательств, которые он взял на себя перед Египтом на переговорах о прекращении огня после боевых действий операции «Рассвет».

Зиад аль-Нахала заявил, что «вражеское правительство понесет за это полную ответственность».

В соглашении о прекращении огня, которым завершилась операция «Рассвет», Египет обязался добиваться освобождения двух террористов Исламского джихада, содержащихся в Израиле: Бассама аль-Саади, лидера «Исламского джихада» в Самарии, и Халиля Аваде, который начал голодовку в знак протеста против своего административного задержания.

По утверждениям «Исламского джихада», Израиль обещал освободить их, но не сдержал своего слова, когда было решено предъявить обвинение аль-Саади, а Аваде был переведен в больницу без отмены административного ареста.

Военное крыло «Исламского джихада» недавно пригрозило мерами против Израиля в ответ на отказ от освобождения аль-Саади и Аваде.