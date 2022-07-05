Офицер ЦАХАЛа рассказал, битвы за какие города решат исход войны в Украине

Как рассказал эксперт, Украина должна показать всему миру, что способна возвращать большие города под свой контроль.

Мелитополь и Херсона – битвы за эти города решат исход войны с россией*.

Об этом рассказал офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в эфире Радио НВ.

По его словам, главные битвы будут развиваться на юге Украины. ВСУ должны грамотно реализовать на поле боя то оружие, которое поставляет Запад. Если Украина продемонстрирует большие успехи на юге, то это поменяет и отношение к ней стран Европы и США, а также подход россии. Украина должна показать, что может возвращать города под свой контроль.

Крмое того, Левин не согласен с утверждениями о том, что решающей в войне будет так называемая битва за Донбасс.По его словам, большие битвы действительно происходят, однако это не те сражения, которые определяют будущее войны.

Важность юга заключается в том, что это угроза из Крыма. Эта поможет сильно сузить фронт.

Также наш сайт сообщал, что российские партизаны объявили настоящую войну путину. Они жгут военкоматы, пускают поезда под откос.

Еще напомним, что россия усилила оборону Крымского моста.

Кроме того, редакция Курсора писала, что военный эксперт рассказал, где пройдет решающее сражение Украины и россии.