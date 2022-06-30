Есть одно условие: Либерман объяснил, почему продолжит блокировать законопроект о роспуске Кнессета

Либерман призывает остальную часть коалиции присоединиться к нему и не продвигать законопроект о роспуске Кнессета.

Председатель «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман заявил, что его партия не снимет свои поправки, блокирующие принятие закона о роспуске Кнессета, до тех пор, пока не будет принят закон о метро.

«С самого начала партия «Исраэль Бейтейну» требовала, чтобы Закон о метрополитене стал частью соглашений в рамках роспуска Кнессета, — написал Либерман в Твиттере. — Мы пошли на компромиссы, чтобы обеспечить принятие закона. К сожалению, другие стороны не желали идти на компромисс ни в чем, даже ценой отказа от Закона о метрополитене».

Либерман призывает остальную часть коалиции присоединиться к нему и не продвигать законопроект о роспуске Кнессета, пока закон о метро остается в стороне.

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