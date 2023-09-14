Ограбление грузовиков во время ДТП на шоссе 6 - полиция произвела первые аресты

Жители юга предстанут перед судом.

В среду утром, 13 сентября, на скоростном шоссе 6 произошла авария с участием троих грузовиков. Двое жителей юга решили воспользоваться ситуацией и украли товары, которые перевозили транспортные средства, но сотрудникам полиции удалось выйти на их след.

Об этом сообщает издание "Детали".

Правоохранители задержали подозреваемых в ночь на четверг, 14 сентября, после того, как они провели все необходимые следственные действия и проанализировали данные, полученные с камер видеонаблюдения. Спустя несколько часов они задержали двух молодых мужчин, жителей бедуинского поселка Хура. Их доставили на допрос, после чего они предстанут перед судом, где будет рассматриваться прошение полиции о продлении срока их задержания.

"Курсор" писал ранее, что на скоростном шоссе 6, недалеко от развязки Кирьят-Гат, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек. На дороге столкнулись три грузовика. Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии.

Еще мы писали, что сотрудники полиции получили видео от очевидцев аварии на шоссе 6, на котором видно, как несколько человек вытаскивают из поврежденных грузовиков коробки с товарами. Один из пострадавший водителей рассказал, что перевозил шоколадные конфеты. В полиции приступили к розыску людей, решивших поживиться на чужом несчастье.

Напомним, что в ночь с понедельника на вторник, 12 сентября, на шоссе 6 произошла еще одна смертельная авария. Грузовик столкнулся с ограждением и водитель скончался от полученных травм. В сети появилось фотография с места ДТП.