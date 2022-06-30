Массовая стрельба в Шхеме: Либерман публично обратился к раненому полковнику ЦАХАЛа

«Я с нетерпением жду скорейшего возвращения Роя Цвейга к оперативной деятельности — ЦАХАЛ нуждается в таких людях, как вы», — написал Либерман.

Министр финансов Авигдор Либерман похвалил полковника ЦАХАЛа Роя Цвейга, который был ранен после того, как палестинские боевики открыли огонь во время столкновений с солдатами ЦАХАЛа, охранявшими верующих у могилы Иосифа на окраине Шхема.

Цвейг, который возглавляет региональную бригаду Самарии, как сообщается, отказался от госпитализации, когда его ранили, и решил оставаться на месте происшествия до тех пор, пока не будет гарантирована безопасность всех верующих.

«Я посылаю свои наилучшие пожелания скорейшего выздоровления раненым в результате вчерашнего обстрела комплекса «Гробница Иосифа» в Шхеме. Солдаты, которые действовали в этом районе, проявили решимость и действовали так, как от них и ожидалось — быстро и резко», — написал в Twitter министр финансов Авигдор Либерман.

«Я с нетерпением жду скорейшего возвращения Роя Цвейга к оперативной деятельности — ЦАХАЛ нуждается в таких людях, как вы, с мужеством и личным примером», — добавил Либерман.

Напомним, что рано утром в четверг палестинские террористы открыли огонь по евреям во время столкновений с солдатами ЦАХАЛа, охранявшими верующих в Шхеме. Арабы легко ранили по меньшей мере трех израильтян.

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