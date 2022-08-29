Шакед: Я не отказываюсь от участия в гонке за Кнессет

Министр внутренних дел Айелет Шакед дала интервью 12-му каналу новостей и заявила, что не намерена отказываться от участия в гонке за Кнессет, несмотря на опросы, показывающие, что ее партия «Руах Ционит» не преодолевает избирательный барьер.

«Бегу до конца. Мы видим, что в нынешнем политическом созвездии много правых избирателей, как от религиозного сионизма, так и от ответственных государственных деятелей, которые сейчас сидят на заборе. Мы убедим их, что Сионистский дух — их дом. Это новая партия, которая формируется, и нужно время, чтобы люди поняли, что это их дом, но нет другой этичной, ответственной, государственной партии правого толка», — заявила Шакед.

«Сейчас у нас восходящий тренд по всем каналам, по всем опросам. Вы должны знать, что то, что происходит прямо сейчас, перед выборами, не связано с тем, что происходит после выборов. Если взять опрос, проведенный за 70 дней до прошлые выборы — Ганц не прошел порог, у Саара было 16 мест, так что еще многое может перевернуться», — сказала Шакед.

«Мы увидели, что Бен-Гвир и Смотрич объединились, есть огромная общественность — весь умеренный и мейнстримный религиозный сионизм, который неодобрительно относится к политикам, призывающим бойкотировать евреев и не пускать их в синагоги, и у которого есть ценности, которое не хочет, чтобы правительство уволило генерального прокурора и приняло закон, освобождающий премьер-министра от уголовного кодекса, эти люди обнаружат, что их дом с нами», — добавила министр.

«Я понимаю чувства и гнев избирателей Ямины. Я сожалела и сожалею об этом. Но им нужно смотреть на более широкую картину. В более широкой картине я столкнулась с очень трудным решением: После того, как я попытался сформировать правое правительство и его торпедировал Смотрич, а потом его торпедировал и Саар, я должна была принять решение как политик и как руководитель — формировать ли мне правительство или вести страну к выборам?», — продолжил Шакед.

Ранее курсор писал, что Абир Кара отказался от предложения Шакед: в чем причина разногласий. На предстоящие выборы Абир Кара и Айелет Шакед идут не вместе. Их разногласия привели к полному расхождению путей, при этом каждый из них считает себя инициатором разрыва.

Кроме этого, Шакед заявляла, что Смотрич перешел черту. Председатель «Руах Ционит» говорит, что о союзе с партией «Религиозный сионизм» не может быть и речи после подстрекательства против ее партии.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля».

Мы сообщали также результаты опроса: Ни один блок не сможет сформировать правительство.