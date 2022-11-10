Операция в Дженине: арестован террорист, подозреваемый в убийстве израильского солдата

В ходе операции ЦАХАЛа по задержанию террористов в Дженине возникла перестрелка, в которой был ранен как минимум один палестинский боевик.

ЦАХАЛ арестовал еще одного подозреваемого в убийстве израильского военнослужащего Ноама Раза.

В четверг солдаты ЦАХАЛа ворвались в дом в Дженине и арестовали разыскиваемого человека по имени Садаки Мараи, подозреваемого в убийстве солдата ЦАХАЛа Ноама Раза. Местные жители бросали в солдат камни.

На прошлой неделе были арестованы еще несколько подозреваемые в убийстве.

В министерстве обороны сообщали: «В ходе совместной операции по задержанию силами ЦАХАЛа, ШАБАКа и пограничной полиции в лагере беженцев Дженин в региональном подразделении Менаше был арестован Фарук Салама, террорист, связанный с террористической организацией GAP, который участвовал в обстрелах наших сил и подозревается в планировании дополнительных терактов».

За прошедшее время уже было арестовано несколько подозреваемых в убийстве, а сегодня ЦАХАЛ задержал еще одного подозреваемого, Садаки Мараи.

Во время операции возникла перестрелка, в результате по меньшей мере один террорист был ранен.

Ранее Курсор писал, что появилось видео ликвидации террориста, связанного с убийством спецназовца Ноама Раза.

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