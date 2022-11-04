Появилось видео ликвидации террориста, связанного с убийством спецназовца Ноама Раза

В сети опубликовано видео, показывающее момент ликвидации террориста в Дженине. Он был причастен к инциденту, в ходе которого был убит старший прапорщик Ноам Раз.

В ходе совместной операции сил безопасности два дня назад был ликвидирован террорист Фарук Саламе, связанный с террористической организацией «Исламский джихад». После этого выяснилось, что он был причастен к инциденту, в котором был убит капрал Ноам Раз.

Сегодня было опубликовано видео ликвидации террориста силами безопасности. Смотрите его здесь.

В ходе операции силы безопасности вошли в здание, где находился террорист, и произошла перестрелка. Он скрылся с места происшествия, бойцы ЦАХАЛа последовали за ним. Во время побега он наставил на солдат пистолет. Бойцы ответили стрельбой, и он был нейтрализован.

Семья Ноама Раза сказала: «Семья полна признательности и благодарности Богу и силам безопасности, которые неустанно работают с профессионализмом, решимостью и преданностью. Сегодня прошло шесть месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели Ноама, в день его рождения. И с тех пор он не возвращался».

Покойный Раз был убит во время перестрелки с вооруженными террористами в ходе оперативной деятельности в деревне Буркин в районе Дженина. В ходе перестрелки между солдатами ЦАХАЛа и вооруженными террористами покойный сержант-майор Раз был тяжело ранен и был доставлен вертолетом в госпиталь Рамбам, где врачам предстояло констатировать его смерть. У бойца осталось шестеро детей.

Ранее Курсор писал о похоронах Ноама Раз, убитого в перестрелке в районе Дженина.