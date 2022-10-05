Нетаниягу: Чувствую себя хорошо

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу, недавно госпитализированный в больницу, поблагодарил всех за поддержку.

По словам Нетаниягу, он находится в нормальном состоянии.

«Чувствую себя хорошо, спасибо всем за поддержку и любовь. Гмар Хатима Това!», – сообщил он в Twitter.

Напомним, что в среду, 5 октября, глава Ликуда во время молитвы в своей синагоге в Иерусалиме неожиданно почувствовал боль в груди. К нему вызвали медиков, которые доставили Нетаниягу на «скорой» в больницу Шаарей Цедек в Иерусалиме.

«Нетаниягу почувствовал себя плохо в синагоге во время заключительной молитвы. Он прошел серию тестов, которые оказались в норме, и теперь он чувствует себя хорошо. Во избежание сомнений, бывший премьер-министр Нетаниягу намерен самостоятельно явиться в больницу для проведения обследования и полного восстановления. Только здоровья», – заявили в офисе лидера оппозиции.

Эту ситуацию не проигнорировал Яир Лапид, который пожелал ему «скорейшего и полного выздоровления».

Ранее мы рассказывали, что недавно Биньямин Нетаниягу пообещал, что он, в случае своего возвращения на должность премьер-министра Израиля, поддержит реализацию массового жилищного строительства в поселениях в Иудее и Самарии.

Он вместе с 30 членами Ликуда и 26 политика из ШАС, «Яадут а-Тора», Религиозной сионистской партии и «Еврейский дом» поставил подпись в декларации, касающейся предполагаемого строительства поселений Движением за суверенитет. Участники компании «Движение на восток» полагают, что благодаря этому можно будет решить жилищный кризис. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Ранее мы рассказывали о том, скольким израильтянам потребовалась медицинская помощь во время Йом-Кипура.

Также «Курсор» сообщал, что, по мнению экс-президента США Барака Обамы, Нетаниягу является мировым лидером по разжиганию путинизма.