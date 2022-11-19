Опрос показал, как израильтяне относятся к Дери и Смотричу в качестве министров

Хотя большинство населения считает, что Дери недостоин быть министром финансов, они предпочитают его на этой должности Смотричу, показал опрос.

Израильская общественность не в восторге от перспективы того, что председатель ШАС Арье Дери будет назначен министром финансов, а председатель Религиозного сионизма Бецалель Смотрич будет назначен министром обороны, показал опрос, опубликованный Channel 12 News в пятницу.

На вопрос о том, уместно ли Арье Дери, осужденному за налоговые правонарушения, занимать пост министра финансов, 71% респондентов ответили, что не уместно, и только 18% ответили, что уместно. 11% ответили, что не знают.

Даже среди избирателей, поддерживающих председателя «Ликуда» Биньямина Нетаниягу, почти половина — 48% — считают назначение Дери министром финансов неуместным по сравнению с 34% тех, кто так считает.

Хотя большинство населения считает, что Дери недостоин быть министром финансов, они предпочитают его на этой должности Смотричу, показал опрос. В то же время большинство считает, что ни тот, ни другой не должны возглавлять эти министерства и лучше подойдет другой кандидат. На вопрос, кто больше подходит на должность министра финансов, 16% ответили Дери, 13% — Смотрича и 56% — «другой кандидат».

Подавляющее большинство населения, 65%, считают, что Смотрич не подходит на должность министра обороны, и только 21% считают его подходящим. 14% ответили «не знаю».

Среди сторонников Нетаниягу большинство считает, что Смотрич не подходит на пост министра обороны — 44% выступают против назначения против 40%, поддерживающих его.

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