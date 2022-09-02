Опрос показал, как израильтяне относятся к Германии

Израильтяне относятся к Германии более положительно, чем немцы к Израилю, согласно новому исследованию, посвященному отношениям между Германией и Израилем. Результаты опроса были опубликованы сегодня.

Опрос был проведен Фондом Бертельсмана, некоммерческим немецким исследовательским фондом, работающим над социальными изменениями.

Авторы исследования пришли к выводу, что германо-израильские отношения в настоящее время в целом находятся в хорошем состоянии, хотя и отмечают проблемы, связанные с памятью о Холокосте и всплеском антисемитизма в Германии.

В исследовании приняло участие более 1200 граждан обеих стран, которое показывает, что если 63% израильских респондентов ответили, что они хорошего мнения о Германии сегодня, то только 46% немецких респондентов сказали то же самое об Израиле.

Около 42% израильских респондентов заявили, что были в Германии, в то время как только 6% немцев посещали Израиль.

Курсор ранее писал, что немецкая авиакомпания Lufthansa в пятницу, 2 сентября, отменила в общей сложности около 800 рейсов из-за трудового конфликта.

Напомним также, что на следующей неделе президент Израиля Ицхак Герцог и его супруга посетят Германию, чтобы принять участие в церемонии, приуроченной к 50-й годовщине гибели израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене.