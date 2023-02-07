Острая нехватка лекарств: фармацевты бьют тревогу

В аптеках Израиля назревает серьезная проблема. Теперь уже даже для детей недостаточно необходимых препаратов.

Об этом сообщает Голос Израиля.

Среди прочего не хватает растворов для ингаляций, сиропов от кашля, обезболивающих и таблеток от боли в горле, то есть лекарств первой необходимости при детской простуде и гриппе, которые сейчас распространены в сезон простуд и вирусов.

По данным Ассоциации фармацевтов в Израиле, нехватка лекарств только увеличивается — и сейчас наблюдается нехватка как рецептурных, так и безрецептурных лекарств.

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