Освобождение из плена: украинский еврей скоро вернется в Израиль

В четверг из плена боевиков лнр освободили израильтянина Владимира Козловского, который с июня находился у пророссийских сепаратистов.

Израильтянин, с июня находившийся в плену у пророссийских сепаратистов из так называемой лнр*, освобожден.

В ближайшее время ожидается его возвращение в Израиль, сообщает walla.

Долго время живший в Украине израильтянин Владимир Козловский был захвачен боевиками лнр в конце июня. После ареста он утверждал, что его задержали силой, когда он пытался покинуть Украину, а он даже не собирался воевать за страну. При этом не исключалось, что мужчину угрозами или пытками заставили говорить на камеру.

Сегодня, в четверг, его освободили и перевезли к границе с россией. Позже ожидается его возвращение в Израиль.

«Курсор» писал, что российские войска взяли в плен гражданина Израиля. Ранее имеющий двойное гражданство Украины и Израиля мужчина заявил, что ему не разрешили покинуть страну, его насильно призвали в армию и отправили воевать без надлежащей подготовки.

Кроме того, мы информировали, что бойцы «Азова» взяли в плен российских солдат и показали их лица.

Также сайт сообщал, что оккупированный юг Украины полностью остался без света: армия рф добилась своей цели. Жители оккупированных россией южноукраинских территорий оказались на грани выживания: российские обстрелы атомной электростанции привели к масштабным пожарам и оставили людей без света.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!