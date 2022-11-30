Отец солдата из Хеврона сделал резкое заявление о наказании для сына

Несмотря на то, что солдат Гивати, который был заключен в тюрьму после избиения левых демонстрантов, принес свои извинения, его отец Эли Леви сказал Radio 103FM: «Мой сын может извиниться, если хочет, но что касается меня, я не вижу для этого никаких причин. Мы должны извиняться? Это он плевал в солдат ЦАХАЛа?»

«Нормально ли, что гражданские лица беспокоят солдата, выполняющего свой долг? Нормально ли будет, если 30 гражданских лиц будут беспокоить хирурга во время спасательной операции или полицейского, преследующего террориста? Беспокоить солдат, защищающих жизни», — сказал он.

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