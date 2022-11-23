Отец тяжелораненого подростка рассказал о подробностях теракта в Иерусалиме

Отец одной из жертв, раненых сегодня утром в результате взрыва бомбы на въезде в Иерусалим, сказал, что его сын видел, как незадолго до взрыва мужчина фотографировал людей, ожидающих на автобусной остановке.

В беседе с журналистами Ави Битон сказал: «Мой сын видел, что перед нападением кто-то с арабской внешностью подошел и сфотографировал станцию ​​на въезде в город, а через несколько минут раздался взрыв».

«Он сфотографировал людей на автобусной остановке и исчез», — добавил Битон.

По словам представителей больницы, сын Битона серьезно ранен.

«Мой сын был ранен осколками. У него есть один осколок, который прямо в черепе, который невозможно удалить, возле кровеносного сосуда. У него переломы позвонков и таза, а также кровотечение в животе», — сказал Битон.

Ранее Курсор писал, что полиция сообщила, какие бомбы привели к взрывам в Иерусалиме.

Кроме того, взрывы в Иерусалиме финансировал лидер ХАМАС в Турции — экс-координатор по безопасности Израиля в ПА.

Напомним, что россия потеряла в Украине рекордное количество солдат и техники.