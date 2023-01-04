ПА обвиняет Израиль в попытке построить новый храм на Храмовой горе

Премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе обвинил Израиль в попытке превратить мечеть Аль-Акса на Храмовой горе в место для нового еврейского храма после визита Итамара Бен-Гвира в святое место Иерусалима во вторник утром.

Обращаясь к своему кабинету, Штайе также призвал палестинцев «противостоять рейдам в мечети Аль-Акса» после того, как Бен-Гвир совершил поездку по периферии комплекса мечети. Однако к самой мечети Бен-Гвир не подошел.

Хотя Бен-Гвир сказал в воскресенье, что посетит спорное место в ближайшем будущем, но тогда он не подтвердил, когда это произойдет. После его визита было подтверждено, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу в понедельник разговаривал с Бен-Гвиром, чтобы обсудить его намерение посетить это место. «Ликуд» подтвердил, что после консультаций с представителями органов безопасности Нетаниягу не возражал против паломничества Бен-Гвира. Это первая поездка Бен-Гвира на Храмовую гору после ноябрьских выборов.

ОАЭ, Саудовская Аравия и Иордания также выступили с осуждением министра национальной безопасности, при этом Саудовская Аравия назвала его визит «провокационным».

«Министерство иностранных дел выражает осуждение Королевством Саудовская Аравия провокационных действий израильского чиновника, штурмовавшего территорию мечети Аль-Акса», — говорится в заявлении Саудовской Аравии, но без упоминания имени Бен-Гвира.

ОАЭ также опубликовали заявление, осуждающее посещение Бен-Гвиром святого места. В заявлении, полностью опубликованном на сайте их министерства иностранных дел: «ОАЭ решительно осудили штурм двора мечети Аль-Акса израильским министром под защитой израильских сил. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества (МИДМС) подтвердило свою твердую позицию о необходимости обеспечения полной защиты мечети Аль-Акса и прекращения серьезных и провокационных нарушений, происходящих там. Кроме того, министерство подчеркнуло необходимость уважать опекунскую роль Иорданского Хашимитского Королевства над святыми местами и пожертвованиями в соответствии с международным правом и сложившейся исторической ситуацией, а не ставить под угрозу авторитет Администрация благотворительного фонда Иерусалима и мечеть Аль-Акса».

ОАЭ призвали израильские власти взять на себя ответственность за снижение эскалации и нестабильности в регионе и подчеркнули «необходимость поддержки всех региональных и международных усилий по продвижению ближневосточного мирного процесса, прекращению незаконных практик, которые угрожают решению о двух государствах, и создать независимое палестинское государство на границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме».

Турция также осудила это шаг. В заявлении МИД говорится: «Мы обеспокоены провокационным действием министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира в отношении мечети Аль-Акса под защитой израильской полиции и осуждаем его. Мы призываем Израиль действовать ответственно, чтобы предотвратить подобные провокации, которые нарушат статус и неприкосновенность святых мест в Иерусалиме и приведут к эскалации напряженности в регионе».

Посол США в Израиле Том Найдс после визита Бен Гвира, заявив, что Белый дом ясно дал понять израильскому правительству, что выступает против любых шагов, которые могут нарушить статус-кво в святых местах в Иерусалиме. Он сказал: «Пусть будет ясно — мы заинтересованы в сохранении статус-кво, и любые действия, препятствующие этому, неприемлемы. Мы четко заявили об этом израильскому правительству. США твердо выступают за сохранение статус-кво в отношении святых мест в Иерусалиме. Любые односторонние действия, ставящие под угрозу статус-кво, неприемлемы».

Посольство Франции в Израиле также выступило с осуждением через Twitter, написав на французском и иврите, что «Франция напоминает о своей абсолютной приверженности сохранению статус-кво в отношении святых мест Иерусалима. Любой жест, направленный на то, чтобы поставить его под сомнение, несет в себе риск эскалации, и его следует избегать».

Ранее Курсор писал, что, несмотря на опасения служб безопасности и просьбы Нетаниягу отложить восхождение, Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору, при этом никаких критических ситуаций не произошло.

Также Курсор писал о том, что министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элиягу поприветствовал восхождение председателя партии «Оцма-Иегудит», министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, на Храмовую гору.

Кроме того, Курсор информировал о том, что главный сефардский раввин Израиля и президент Совета главного раввината Израиля раввин Ицхак Йосеф направил министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру письмо в связи с восхождением последнего на Храмовую гору.

Наша редакция писала, что Иордания вызвала посла Израиля из-за визита Бен-Гвира на Храмовую гору.