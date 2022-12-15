ПА призвала ЕС принять меры против поселенцев с европейским гражданством

Премьер-министр Палестинской автономии Мухаммад Штайе призывает Европейский Союз оказать давление на Израиль и принять правовые меры против поселенцев, имеющих европейское гражданство.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По его мнению, сейчас в Израиле «экстремистское» правительство. Штайе встретился послами и консулами стран Евросоюза, в рамках чего подчеркнул необходимость принятия серьезных мер по противодействию политике нового израильского правительства, которая, по его словам, «угрожает существованию нашего (палестинского ‒ прим.ред.) народа, нашего государства и наши институты».

Он упоминает не только о смене премьер-министра в Израиле, но и о тотальных политических изменениях, которые якобы ведут к экстремизму и еще большему насилию.

«Мы хотим, чтобы Европа играла эффективную роль и предприняла шаги для защиты решения о создании двух государств в свете всех израильских мер, которые уничтожают любую возможность создания палестинского государства. Неспособность международного сообщества действовать может подтолкнуть Израиль к упорству в нарушениях, и Европа должна подкрепить свою политическую позицию своим экономическим весом», — сказал Штайе.

Штайе призвал страны Европейского союза оказать давление на Израиль, чтобы он соблюдал свои обязательства в соответствии с письменными соглашениями, правами человека и международным правом.

Он отметил, что Европейский союз будет оказывать давление на Израиль, чтобы он разрешил проведение выборов в палестинский парламент также на территории Иерусалима.

«Политические заявления, опубликованные Европейским союзом, важны, но нам нужны практические действия, такие как конфискация продуктов поселений и действующих в них учебных заведений, а также принятие мер против поселенцев, имеющих европейское гражданство», ‒ добавил он.

«Курсор» сообщал, что раввин Гопштейн заявил, что ввоз нелегальных арабских рабочих ведет к катастрофе.

Помимо этого стало известно, сколько палестинцев поддерживают таких террористов, как Логово льва.