Ганц поговорил с Мазеном: детали

Чиновник, среди всего прочего, прокомментировал последствия для ПА международных шагов против Израиля в ООН.

Уходящий в отставку министр обороны Бени Ганц вечером 28 декабря поговорил с председателем Палестинской автономии Абу Мазеном.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Ганц настаивал на важности отношений, которые сложились между израильской системой безопасности, политическим эшелоном и Палестинской администрацией. Он сказал собеседнику, что видит первостепенное значение в продолжении поддержания открытого канала, безопасности и гражданской координации, которые служат безопасности как палестинцев, так и израильтян, а также способствует экономическому и гражданскому благополучию.

Также министр обороны сказал Абу Мазену, что международные шаги против Израиля, подобные тем, которые Палестинская администрация пытается продвигать в ООН, в итоге также нанесут ущерб палестинской общественности и, прежде всего, воздвигнут стены и затруднят продвижение политического процесса между сторонами в будущем.

Несколько ранее Ганц в своем выступлении перед выпускниками-пилотами на авиабазе Хацерим заявил о существенном повышении Израиля своей готовности к нанесению ударов по ядерным объектам Ирана. Он добавил, что некоторые выпускники могут принять в этом участие.

По его словам, другие пилоты, возможно, полетят вглубь Ливана и Сирии, либо же станут участниками миссии «по спасению евреев со всего мира».

«Я верю в вашу способность преуспеть в этих миссиях не только из-за превосходного самолета, на котором вы будете летать, но и из-за вашей морали и профессионализма, связывающих вас с ними», – добавил он.

«Курсор» сообщал, что Ганц отверг призыв от партии «Оцма Иегудит» касаемо продления периода времени, в течение которого уходящий в отставку высокопоставленный чиновник ЦАХАЛа должен ждать, прежде чем вести политическую деятельность. Чем чиновник объяснил свое решение – читайте в нашем материале.