ПА рекомендовала подозреваемому в убийстве 84-летней израильтянки психиатрическую помощь

Журналисты утверждают, что Палестинская администрация рекомендовала поместить подозреваемого в убийстве 84-летней израильтянки в психиатрическую лечебницу за месяц до того, как он совершил нападение.

28-летний Муса Сарсур имел разрешение на работу для въезда в Израиль, несмотря на рекомендацию психиатра.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Напомним, что во вторник, 20 сентября, в Холоне возле строительной площадки на улице Хашмонаим обнаружили тело 84-летней женщины с кровоточащими ранами. Ее осмотрели парамедики скорой помощь и констатировали смерть. У нее остались муж и трое детей.

Убийство было зафиксировано на видеозаписи с камер наблюдения, на которой видно, как террорист, палестинский араб, использует предмет, скорее всего, со строительной площадки, чтобы забить свою жертву до смерти. Полиция опознала подозреваемого и им оказался 28-летний Муса Сарсур, житель города Калькилья, находящийся под управлением Палестинской автономии в западной Самарии. По словам представителя полиции, «за последние две недели террориста дважды допрашивали полицейские. Район, из которого он прибыл, вызывал подозрения».

Он легально въехал в Израиль в утро того же дня, имея действующее разрешение на работу. После продолжительного поиска тело мужчины нашли в среду, 21 сентября, в здании на улице Бар-Кохба в центре Тель-Авива. Предполагается, что он совершил суицид вскоре после жесткого убийства.

Об этой трагедии уже высказался министр обороны Бени Ганц. По его словам, это убийство «напоминает всем нам, что мы сталкиваемся с врагом, у которого нет границ и основных человеческих ценностей». Детальнее читайте в нашем материале.

Ранее в Палестинской администрации заявили, что Израиль замышляет заговор против палестинцев.

Также «Курсор» сообщал, что возле Беэр-Шевы от укуса скорпиона пострадала девочка.

Помимо этого, ЦАХАЛ арестовал четырех палестинцев за стрельбу в Иудее и Самарии.