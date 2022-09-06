Боевик, совершивший теракт в долине реки Иордан, ранее отбывал наказание в тюрьмах Израиля

Один из террористов по имени Махер Авадра, который сбежал с места обстрела автобуса в долине реки Иордан, ранее был судим за пособничество в попытке убийства сотрудника ШАБАКа.

Журналисты утверждают, что преступник, которого сейчас ищет ЦАХАЛ, отбывал два года в местах лишения свободы в Израиле.

Об этом сообщает Haaretz.

В постановлении суда от 2001 года сказано, что Авадра, который сотрудничал с ШАБАКом, назвал своим родным имя координатора, с которым он работал. Также он раскрыл информацию об его номере телефона и пароле.

После этого Махер связался с координатором и назначил встречу с ним в Дженине. Параллельно ему было известно, что его родные намерены причинить вред координатору и, возможно, убить его.

В итоге Авадру осудили за шпионаж и пособничество преступникам, за что он находился в израильских тюрьмах. Обвинение обжаловало приговор и хотело ужесточить наказание, но в военном апелляционном суде отклонили апелляцию, а уже спустя два года преступник оказался на свободе.

Отметим, что 4 сентября, в воскресенье, Авадра вместе со своим сыном и племянником обстреляли маршрутный автобус в долине реки Иордан. В результате происшествия пострадали 7 человек, среди которых 6 солдат. Во время совершения теракта преступники случайно подожгли свою машину.

ЦАХАЛ задержал двух палестинских боевиков, имена которых назвали палестинские СМИ, но Авадра до сих пор остается на свободе. В связи с этим в регионе предупредили о повышенной опасности, потому что сбежавший террорист может совершить еще один теракт.

Ранее мы рассказывали, что лидер крайне правой партии Оцма Иегудит обвинил Беги Ганца в трагедии в долине реки Иордан.

Также «Курсор» сообщал, что Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт возле посольства рф в Кабуле.

Помимо этого, недавно США в сопровождении ВВС Израиля имитировали бомбардировку Ближнего Востока.