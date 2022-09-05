Исламское государство взяло на себя ответственность за теракт возле посольства рф в Кабуле

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт возле посольства россии, который произошел в столице Афганистана.

Акт терроризма произошел утром 5 сентября в 10:50 по кабульскому времени возле входа в консульский отдел посольства *россии в Кабуле.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Из-за действий террориста-смертника погибли два сотрудника российской дипломатической миссии, а всего пострадало до 20 человек. Преступник был в очереди на оформление виз и совершил взрыв, когда для оглашения списков вышел российский дипломат.

«Неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли двое сотрудников дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – сообщили в мид рф и добавили, что плотно сотрудничает для расследования этого происшествия с афганскими службами безопасности.

Это не первый случай, когда «Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Афганистане. Так, в апреле этого года в шиитской мечети в Мазари-Шарифе прогремел мощный взрыв, унесший жизни более десяти человек. Всего утверждалось о 25 пострадавших.

Ранее мы рассказывали, что о результатах расследования причины смерти журналистки Абу Акле. В ЦАХАЛе сообщили, что с большой долей вероятности ее непреднамеренно застрелили израильские военнослужащие, но также есть другая версия.

Помимо этого, ЦАХАЛ продолжает поиски третьего палестинского боевика, устроившего теракт в долине реки Иордан. Есть предположение, что он является родственником двух задержанных террористов.

Также «Курсор» сообщал, что окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинение израильтянину-беглецу, причастному к тройному убийству. Он сбежал из страны, но был арестован в Марокко.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!