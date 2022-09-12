Палестинская администрация: Мы не потеряли контроль, Израиль спровоцировал эскалацию

Официальные лица ПА заявили, что палестинские силы безопасности не будут действовать в качестве «агента безопасности» Израиля.

Палестинские официальные лица отвергли заявления израильских источников безопасности о том, что Палестинская администрация потеряла контроль над районами на севере Иудеи и Самарии, особенно в Дженине и Наблусе, и предупредили о росте насилия и кровопролитии из -за продолжающихся контртеррористических операций Израиля.

В ответ на сообщения о том, что Израиль оказывает давление на ПА с целью обуздать вооруженные группы, официальные лица заявили, что палестинские силы безопасности не будут действовать в качестве «агента безопасности» Израиля.

«Мы вступили в новую фазу в наших отношениях с Израилем. Нет политического процесса, и Израиль больше не выполняет свои обязательства в соответствии с подписанными соглашениями [с палестинцами]. Нет причин, по которым только одна сторона должна соблюдать соглашения», — сказал член Исполнительного комитета ООП Ахмед Мадждалани.

Мадждалани сказал, что отношения между Израилем и палестинцами «вернулись к своему естественному аспекту — между оккупантом и оккупированным народом, борющимся против оккупации».

ПА часто подвергается критике со стороны многих палестинцев из-за ее отказа прекратить координацию в области безопасности с Израилем.

Высокопоставленный чиновник ПА заявил, что меры безопасности Израиля направлены на то, чтобы подорвать ПА и создать впечатление, что она больше не контролирует ситуацию.

«Палестинские силы безопасности не могут принимать никаких мер, пока израильская армия ежедневно совершает набеги на города, деревни и лагеря беженцев, арестовывая и убивая палестинцев. Израиль играет с огнем, и это может привести к новой интифаде», — сказал чиновник.

МИД ПА осудило Израиль за возложение ответственности за эскалацию на палестинцев: «Это попытка [Израиля] уйти от ответственности в рамках официальных кампаний Израиля по вводу в заблуждение».

Министерство обвинило Израиль в применении подхода военной безопасности в решении палестинского вопроса в качестве альтернативы политическому решению конфликта.

Тем временем ХАМАС и Палестинский исламский джихад возобновили свои призывы к палестинцам активизировать нападения на солдат ЦАХАЛа и поселенцев в Иудее и Самарии.

Ранее Курсор писал о стрельбе в Самарии: командир и рядовой ЦАХАЛа отстранены от должностей. Командир и солдат батальона Духифат, которые в пятницу застрелили араба вдоль линии соприкосновения, были отстранены от должности.

Также Курсор сообщал, что после серии терактов в Иудее и Самарии система безопасности поддерживает повышенную боевую готовность на местах. В преддверии праздников система безопасности находится в состоянии повышенной готовности в связи с предупреждениями о террористических атаках — и в то же время готовится к широкомасштабной операции на севере Самарии.