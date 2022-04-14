Палестинские арабы попытались линчевать израильтянина возле Бейтар-Илита

Израильтянин из Бейтар-Илита въехал в деревню Хусан на автомобиле и был избит. Мужчине удалось скрыться от разъяренной толпы, его машину затем подожгли.

В среду вечером израильтяна попытались линчевать возле города Вифлеем. Мужчина, житель Бейтар-Илита, въехал на своем автомобиле в соседнюю деревню Хусан, подвергся нападению и был избит.

Об этом передает Israel Hayom.

Ему удалось сбежать, и после побега его автомобиль был подожжен. Он направился в Бейтар-Илит. Несколькими часами ранее в том же районе был ликвидирован 14-летний террорист, который бросал бутылки в солдат ЦАХАЛа.

ישראלי נכנס לכפר חוסאן שליד ביתר עילית כדי לשטוף את הרכב, הותקף — והצליח לברוח@ItayBlumental @galberger pic.twitter.com/9xo8fL0l7Z — כאן חדשות (@kann_news) April 13, 2022

Как ранее писал Курсор, Армия обороны Израиля и Министерство обороны начали инженерные работы вдоль барьера безопасности в Иудее и Самарии, чтобы закрыть бреши, используемые палестинскими арабами для незаконного проникновения в Израиль, сообщают военные.

Еще Курсор писал, что ХАМАС призывает к насилию в Иудеи и Самарии на фоне столкновений с ЦАХАЛом. Представитель террористической группировки ХАМАС похвалил палестинских боевиков, которые открыли огонь по войскам Армии обороны Израиля в лагере беженцев Дженин.