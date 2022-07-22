Палестинские арабы устроили беспорядки в Кафр-Кадуме

По сообщению палестинской стороны шестеро арабов получили ранение резиновыми пулями, несколько десятков пострадали от слезоточивого газа.

Палестинские арабы устроили новые беспорядки в Кафр-Кадуме, который находится в 17 километрах от Калькилии. Произошли столкновения с солдатами ЦАХАЛа, в результате которых пострадали 6 человек. Они получили ранения резиновыми пулями.

Беспорядки начались практически сразу после молитвы в мечети Омара ибн аль-Хаттаба с участием сотен арабов. Они решили начать свою акцию, чтобы выступить против деятельности «еврейских поселенцев».

Экстремисты жгли покрышки, бросали камни и бутылки с краской в военнослужащих ЦАХАЛа. В один момент даже началась стрельба из ракетниц.

В ответ бойцы ЦАХАЛ применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и стрельбу резиновыми пулями.

Армия обороны Израиля не заявляя о пострадавших бойцах.

Ранее наш сайт сообщал, что минобороны вводит реформы для предотвращения самоубийств среди ветеранов ЦАХАЛа. Отдел реабилитации Министерства обороны начал внедрение рекомендаций Комитета по предотвращению насилия и самоубийств среди ветеранов-инвалидов ЦАХАЛа.

Кроме того, редакция Курсора писала, что ЦАХАЛ начал укреплять обороны на границе с Иудеей и Самарией.

Еще напомним, что глава ЦАХАЛа завершил свою поездку в Марокко.