Палестинские боевики обстреляли солдат ЦАХАЛа во время рейда по Иудее и Самарии

Израильские войска были атакованы палестинскими боевиками во время рейда рано утром в воскресенье, 17 июля, в городе Тубас. ЦАХАЛ возобновил проведение мероприятий по усилению безопасности территорий после короткой паузы в военных операциях, вызванной визитом президента США Джо Байдена в регион.
По данным Армии обороны Израиля, когда солдаты пытались арестовать палестинца, находящегося в розыске, несколько экстремистов открыли огонь, а другие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью по солдатам ЦАХАЛа.
В пресс-службе прокомментировали: «Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь по открывшим по ним огонь боевикам, а также по основным участникам беспорядков. Были установлены личности погибших».
Сообщается, что в результате перестрелки ликвидированы как минимум двое палестинских арабов.
По информации ЦАХАЛа, в результате инцидента никто из солдат не пострадал.
Местное подразделение палестинской террористической группировки «Исламский джихад» взяло на себя ответственность за обстрел. В их заявлении утверждается, что членам группировки удалось повредить израильские военные автомобили при въезде в город.
«Курсор» информировал о заявлении Ганца: В следующий раз мы уничтожим всю инфраструктуру Газы.
Наш сайт писал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа.