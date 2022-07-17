Палестинские боевики обстреляли солдат ЦАХАЛа во время рейда по Иудее и Самарии

Машины с солдатами Армии обороны Израиля были атакованы в Тубасе с помощью оружия и бутылок с зажигательной смесью. Ответный огонь уничтожил двоих экстремистов.

Израильские войска были атакованы палестинскими боевиками во время рейда рано утром в воскресенье, 17 июля, в городе Тубас. ЦАХАЛ возобновил проведение мероприятий по усилению безопасности территорий после короткой паузы в военных операциях, вызванной визитом президента США Джо Байдена в регион.

По данным Армии обороны Израиля, когда солдаты пытались арестовать палестинца, находящегося в розыске, несколько экстремистов открыли огонь, а другие бросали камни и бутылки с зажигательной смесью по солдатам ЦАХАЛа.

В пресс-службе прокомментировали: «Солдаты ЦАХАЛа открыли огонь по открывшим по ним огонь боевикам, а также по основным участникам беспорядков. Были установлены личности погибших».

Сообщается, что в результате перестрелки ликвидированы как минимум двое палестинских арабов.

По информации ЦАХАЛа, в результате инцидента никто из солдат не пострадал.

Местное подразделение палестинской террористической группировки «Исламский джихад» взяло на себя ответственность за обстрел. В их заявлении утверждается, что членам группировки удалось повредить израильские военные автомобили при въезде в город.

«Курсор» информировал о заявлении Ганца: В следующий раз мы уничтожим всю инфраструктуру Газы.

Наш сайт писал, что в ЦАХАЛе рассказали, что стало предлогом для удара по объекту ХАМАСа.