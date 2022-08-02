На границе с Иорданией арестован палестинский подросток с ножом: «я хотел убить израильтян»

Подозреваемым оказался палестинец 2003 года рождения. Он подтвердил, что взял с собой нож и намеревался причинить вред евреям.

Палестинский подросток арестован на КПП Алленби с ножом, после того как он заявил пограничникам, что хотел убить израильтян.

По данным IAA, подозреваемый, 2003 года рождения, сказал инспекторам, что у него есть нож и он намерен убить израильтян.

«Охранник потребовал от подозреваемого достать нож из сумки и отложить нож в сторону, а после того, как он достал нож, его передали сотрудникам службы безопасности для допроса», — говорится в сообщении IAA.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ХАМАС утверждает, что ЦАХАЛ разбомбил здание, где содержатся пропавшие солдаты. Пресс-секретарь военного подразделения террористической организации ХАМАС Абу Убайда опубликовал объявление, связанное с убитыми солдатами ЦАХАЛа Ороном Шаулем и Хадаром Голдином.

Кроме того, Курсор писал, что ХАМАС призвал палестинских полицейских к террору.

Еще напомним, что студентка-еврейка пострадала за рассказ о преступлениях ХАМАСа.