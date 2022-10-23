Палестинский подросток устроил ЧП возле аэропорта Бен-Гурион

Палестинский подросток угнал машину в Холоне и проехал через службу безопасности в аэропорт.

17-летний палестинский житель Рамаллы был арестован рано утром в воскресенье за ​​кражу автомобиля в Холоне и проезд через барьер безопасности возле аэропорта Бен-Гурион, что создало угрозу для всех сотрудников службы безопасности и водителей.

17-летний водитель, о котором идет речь, находился в Израиле нелегально и ехал к воротам аэропорта на высокой скорости, в то время как сотрудники службы безопасности пытались в ответ блокировать дороги и открыли огонь, чтобы остановить его.

В итоге машину остановили, а водителя задержали и доставили на допрос.

Водитель должен предстать перед судом в воскресенье утром, где полиция попросит разрешения продлить его содержание под стражей.

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